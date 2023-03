Ausbau alter Fabrik Neuer Schwung für die Baumwollspinnerei

Ein imposantes Gemäuer ist die Alte Baumwollspinnerei in St. Ingbert, im späten 19. Jahrhundert erbaut, noch immer. Langgezogen an der Wollbachstraße gelegen, ist sie zugleich über anderthalb Jahrzehnte hinweg die Sandstein gewordene Bestätigung des alten Spruchs „was schiefgehen kann, geht schief“. Denn seit dem Ende der Nuller Jahre geht es darum, die lange ungenutzte Wollspinnerei in eine belebte Zukunft zu führen. Mit verschiedenen Konzepten und Partnern ist dies bislang grandios gescheitert. Jetzt stehen die Uhren für die Revitalisierung wieder einmal auf null. Die Stadt hat ein neues Team zusammengestellt, mit dem nun der Umbau zu einem künftigen Verwaltungssitz plus Albert-Weisgerber-Museum gelingen soll. Seitens der Stadt leitet Margret Welsch (Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen) das Projekt. Weiter an Bord sind die Homburger „Tribast Projektmanagement GmbH“, die Saarbrücker Architekten Krüger, die Landschaftsarchitekten Dutt & Kist sowie das Illinger Ingenierbüro W+P, insbesondere zuständig für die technische Umsetzung. Alle zusammen wollen sie ein neues und hoffentlich erfolgreiches Kapitel zur langen und in der jüngsten Vergangenheit so zerfahrenen Geschichte des Gebäudes hinzufügen.