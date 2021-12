Heimatfreunde Rohrbach : Alpenländische Weihnachts-Messe in Rohrbach

Rohrbach Den Rohrbacher Heimatfreunden ist es eine lieb gewordene Gewohnheit, in jedem zweiten Jahr in der Adventszeit eine Heilige Messe in alpenländischer Art zu gestalten. Auch in diesem Jahr ist der Termin, wie auch in den vergangenen Jahren, am Vorabend zum 3. Adventssonntag, also am Samstag, 11. Dezember, um 18 Uhr.

Wegen derzeit noch laufenden Umbauarbeiten in der Pfarrkirche St. Johannes wird die Messe in der Kirche St. Konrad stattfinden. Die Rohrbacher Heimatfreunde sind froh, zu dieser Messe wieder die Zusage von der Blieskasteler „Schola Cantorum“ und den „Ostertaler Alphornbläsern“ erhalten zu haben.