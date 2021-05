VHS St. Ingbert : Stadtteilrundgang mit Alois Ohsiek

Oberwürzbach Am Samstag, 8. Mai, findet von 15 bis 17 Uhr der Stadtteilrundgang: „Oberwürzbach, ein Arbeiter- und Bauerndorf in der Biosphäre“ mit Alois Ohsiek statt. Treffpunkt ist die Ortsmitte in Reichenbrunn.

Die Teilnehmer erwartet eine Stadtteilführung mit kultur- und siedlungsgeschichtlichen Aspekten durch das 830-jährige Oberwürzbach mit seinen drei Ortsteilen Reichenbrunn, Oberwürzbach und Rittersmühle. Was gibt es in Oberwürzbach schon zu sehen? Man darf überrascht sein! Oft fehlt selbst den Einheimischen der Blick für das immer schon Dagewesene. Die Teilnahme ist kostenlos.