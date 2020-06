Nächtliche Fahrt in St. Ingbert endet mit Unfall : Betrunkener E-Bike-Fahrer kracht gegen ein geparktes Auto

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21. Juni, hat sich um 2.05 Uhr in der Wiesenstraße in St. Ingbert, unweit der Einmündung in die Klaus-Stief-Straße, ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer ereignet.