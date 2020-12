Unfall in Rohrbach : Alkoholfahrt endet an einem Laternenmast

Foto: dpa/Stefan Puchner

Am frühen Morgen des Heiligabends (24. Dezember) gegen 4.50 Uhr ist ein 34-jährigiger Autofahrer mit seinem schwarzen BMW im Kreisverkehr in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach in Höhe des dortigen Aldi-Marktes gegen einen Laternenmast gefahren.

