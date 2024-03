Leben und Werk von Alfons Wirtz Ausstellung „Mein Leben“ im Rathaus St. Ingbert – Politik, Kunst und der Mensch dahinter

Und die greift in seiner Begrüßung auch St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer auf. Über den Abend mit vielen Weggefährten hätte er sich sicher gefreut, sagt der OB. Die vielen Menschen im Rathaus bewiesen, dass der Schulleiter, Kommunalpolitiker und Künstler Spuren hinterlassen habe. Und der erste Bürger der Stadt erinnert an das freundliche Wesen des Oberwürzbachers: „Er brachte Menschlichkeit in die Politik. Er war sachlich, konnte unangenehme Fragen stellen. Er war aufgeschlossen und offen.“ Dinge, die man in der heutigen politischen Landschaft nötiger brauche denn je. Mit der Ausstellung könne auch die Stadt Danke sagen für alles, was Alfons Wirtz für die Gemeinschaft getan habe.