Caritas im Bistum Speyer : Langjähriger Caritas-Direktor Alfons Henrich ist gestorben

Alfons Henrich. Foto: Klaus Landry

St Ingbert/Speyer Der frühere Caritasdirektor der Diözese Speyer Prälat Alfons Henrich ist am Samstag, 3. April, im Alter von 86 Jahren verstorben. In Kaiserslautern geboren, studierte Henrich von 1955 bis 1961 Philosophie und Theologie in Eichstätt, München und Speyer.