Lesung in St. Ingbert Alena Schröder war zu Gast in der St. Ingberter Stadtbücherei

Bereits ihr nach einem Gemälde von Jan Vermeer van Delft betitelter Debütroman „Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“ schaffte es auf die Bestsellerlisten. Er stellt eine bewegende Geschichte von Müttern und Töchtern dar und lotet sehr fein ein über Generationen hinweg der Protagonisten ihrer Geschichte prägendes dunkles Geheimnis aus. Die lange als Brigitte-Kolumnistin tätige Autorin erzählt im nunmehr präsentierten Folgeband endlich, was in ihrem gefeierten Erstling seinerzeit im Dunkeln geblieben war. Die Handlung beginnt 1989, als die junge Silvia mit ihrer neugeborenen Tochter Hannah sich von ihrem bisherigen Leben in einer Kreuzberger Kommune verabschiedet und zu ihrer Mutter in eine schwäbische Kleinstadt zieht. Im Erzählverlauf bringt Alena Schröder in bewegender Darstellung, dank ihres schnörkellosen Stils einer gelernten Journalistin, deutlich auf den Punkt, was das Schweigen und Verdrängen von Problemen und Schwierigkeiten in einer Familie generationsübergreifend auszulösen vermag. Auch dieser Roman balanciert gekonnt zwischen zwei unterschiedlichen Zeitebenen und präsentiert feinfühlig gezeichnete Frauengestalten. „Nur wenn die Männer ins Spiel kommen, wird es kompliziert“, erklärte die Autorin. Im Mittelpunkt steht auch in diesem Titel wiederum eine Mutter-Tochter-Beziehung.