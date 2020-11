Verbraucherzentrale : Neue Geräte sind bald nicht mehr mit „A+++“ ausgezeichnet

St. Ingbert/Bliestal Die Energie-Effizienzklasse „A+++“ wird es in Zukunft nicht mehr geben. Darauf weist die saarländische Verbraucherzentrale hin. Ab März 2021 gelten demnach neue Effizienzlabel für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschinen, Kühl- und Gefriergeräte sowie Fernseher.

Wer dieser Tage zum Beispiel einen Kühlschrank kaufe, könne in der Verpackung einen verwirrenden Fund machen, wie die Verbraucherzentrale ankündigt: Neben dem Energie-Effizienzlabel, das beim Kauf sichtbar war, könne ein zweites beiliegen, auf dem das Gerät anscheinend in eine viel schlechtere Klasse eingeordnet wird. Im Laden oder online stand Effizienzklasse „A+++“ am Kühlschrank, das zweite Label weist aber nur noch Klasse E und einen anderen Energieverbrauch aus. Dabei geht es allerdings mit rechten Dingen zu, wie die Verbraucherzentrale betont. Die unterschiedlichen Energieverbrauchs-Angaben für ein und dasselbe Gerät beruhen auf geänderte Messmethoden. Die neuen Angaben zum Jahresverbrauch sind etwas näher an der alltäglichen Nutzung.

Termine zur kostenfreien Beratung in einer der Niederlassungen im Saarland oder für den Basis-Check zu Hause können unter Tel. (08 00) 8 09 80 24 00 (kostenfrei) oder direkt mit der Beratungsstelle vereinbart werden. Anmeldungen zur persönlichen Energieberatung sind in unserer Region möglich in St. Ingbert im Rathaus der Mittelstadt, Am Markt 12, unter Tel. (06894) 130, in Blieskastel in der VHS, Am Schloss 11 (ehemaliges Internatsgebäude) unter Tel. (06842) 92 43 10. Informationen gibt es auch im Internet.