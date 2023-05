Hygiene im Kreiskrankenhaus St. Ingbert Aktionstag für ausreichend Händehygiene

St Ingbert · „Mit Hand und Herz“ lautete in diesem Jahr das Motto des internationalen Tages der Händehygiene. Auch das Kreiskrankenhaus in St. Ingbert beteiligte sich an diesem Tag mit einem Informations- und Mitmachstand im Eingangsbereich der Klinik.

21.05.2023, 12:24 Uhr

Der Ärztliche Direktor des Kreiskrankhauses, Dr. Oliver Adam, und die Hygienefachkräfte Wolfram Mischo und Angelika Hinsberger machen sich für ausreichende Handhygiene in der Klinik stark. Foto: Florian Strobel-Wimmer