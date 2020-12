Kirchenchor Oberwürzbach : Agnes Ohsiek singt seit 60 Jahren im Kirchenchor

Agnes Ohsiek mit Urkunde für Treue zum Chorgesang. Foto: Berwanger

Oberwürzbach (red) In einer kleinen, Feierstunde in der Kirche Herz-Jesu Oberwürzbach überreichte der Vorsitzende des Kirchenchores, Fritz Hauck, an Agnes Ohsiek eine Urkunde für 60 Jahre treues Mitsingen. Im Beisein des Organisten Franz-Josef Berwanger und einiger weiterer Sänger dankte Hauck der Sängerin mit ihrer Alt-Stimme für ihren Dienst für die „Musica Sacra“.

