St. Ingbert Darum birgt der beliebte Freizweitweg derzeit Konfliktpotenzial zwischen Spaziergängern, Radfahrern und Hundehaltern.

Helmut L. ist verärgert. Der St. Ingberter ist gerne regelmäßig mit seiner Frau auf dem Grumbachtalweg unterwegs. In der Regel fährt das Paar dazu auf den Waldparkplatz in Sengscheid unterhalb der Heinrich-Kohl-Hütte auf dem Großen Stiefel. Gemeinsam genießen sie den Spaziergang, früher auch das Radfahren, in dem grünen Refugium, das sich bis Bischmisheim und Schafbrücke zieht. Konkret geht es ihm vor allem um das Verhalten mancher Radfahrer, um nicht angeleinte Hunde und wilde Müllablagerung.

Sicherlich sei es vonseiten der Behörde aus schwierig, das geschilderte Gefahrenpotenzial in den Griff zu bekommen. Schwierig sei ebenfalls, dass es innerhalb des Waldes auch noch mehrere Zuständigkeitsbereiche gebe; manche Teile gehörten der Stadt, andere dem Saarpfalz-Kreis, wieder andere seien in Zuständigkeit des Saar-Forstes oder auch in privater Hand. Allein: „Diese Erkenntnis hilft nicht weiter.“ So sei es auch schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass vor einigen Wochen neue Hinweistafeln in der Nähe des beschriebenen Parkplatzes aufgestellt wurden. Weitere aus Richtung Schafbrücke und Bischmisheim seien ebenfalls notwendig. Besagte Schilder seien aber leider auch nur 30 Zentimeter breit und 42 hoch, so dass sie kaum wahrzunehmen seien, „schon gar nicht von einem Fahrradfahrer“.