Stadtrat ändert Haushaltsplan : Stadt St. Ingbert darf mehr Kredite aufnehmen

St. Ingbert Weil die Mittelstadt in der Vergangenheit genehmigte Investitionskredite nicht aufgenommen hat, signalisierte die Kommunalaufsicht nun grünes Licht für neue Kredite.

Das Landesverwaltungsamt hat der Stadt St. Ingbert kürzlich mitgeteilt, dass der vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2021/22 grundsätzlich genehmigungsfähig sei. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde allerdings Änderungen in dem Haushaltsplan beschlossen, die sich bei der Höhe der beanspruchten Investitionskrediten ergeben hatte. Laut OB Meyer war das „formal erforderlich, aber in der Sache ohne Änderung“. Wie Stadtverwaltung in der Sitzung weiter erläuterte hatte St. Ingbert in den Jahren 2017 bis 2019 einen Teil seiner Investitionen aus einer (damals noch vorhandenen) Liquiditätsreserve finanziert.