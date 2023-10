Verkauf in St. Ingbert startet Die Lions bieten wieder einen helfenden Adventskalender

Insgesamt 2000 Adventskalender kommen in den Verkauf. Sie sind an Verkaufsstellen der Gewerbetreibenden in der Innenstadt erhältlich und liegen in deren Geschäften aus. Hinzu kommt der Verkauf bei einigen Sonderaktionen. So wird der Lions-Club den Adventskalender auch an einem eigenen Stand bei der Edelsteinbörse am 5. November in der Stadthalle St. Ingbert sowie auf dem Gourmetmarkt in der Industriekathedare auf der Alten Schmelz am 12. November anbieten. Darüber hinaus sind weitere Infostände am Marktplatz am 18. und 25. November sowie vor der Alten Kirche am 18. November und am gleichen Tag auch in der Kaiserstraße 31 vor Hörgeräte Kind geplant.