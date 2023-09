Radfahrer-Demo in St. Ingbert Die Poolnudel auf dem Gepäckträger für mehr Sicherheit

Auch in Bezug auf die Verbesserungen für den sanften Verkehr in der Stadt sind die ADFC-Aktivisten derzeit sehr aktiv. Die Poststraße soll im kommenden Jahr so umgestaltet werden, dass Radfahrer gegen die heutige Einbahnstraße auf eigenem Fahrstreifen unterwegs sein können (wir berichteten). Das begrüßt der ADFC. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Ulli Meyer übt er aber auch Kritik. Unter anderem heißt es: „Die Ein- und Ausfahrten zu den Parkplätzen in der Poststraße, in Einbahnrichtung links, sehen wir weiterhin als Gefahrenpunkte für den Radverkehr. Deshalb sollten diese Parkplätze ausschließlich über die Kohlenstraße erreichbar sein.“ Auch die vorgesehene Abmarkierung eines Schutzstreifens in der Poststraße scheint dem ADFC nicht sicher genug: „Die Einrichtung einer Fahrradstraße könnte hier viele Probleme lösen. Nur wenn die Poststraße in Westrichtung für den Radverkehr sicher, zügig und bequem zu befahren ist, ist eine wesentliche Entlastung der Fußgängerzone zu erwarten.“ Ein ganz zentraler Kritikpunkt geht Richtung Planung Kohlenstraße. Die künftig einspurige Poststraße kann nicht mehr so viele Autos durchschleusen wie bisher. Die Kohlenstraße soll deshalb komplett in beide Richtungen zu befahrensein mit den Änderungen. Für die Rad-Lobbyisten ist dies nicht zeitgemäß: „Diese Straße ist nicht nur für den motorisierten Verkehr, sondern auch für den Radverkehr (insbesondere aus Richtung Norden und Osten) eine wichtige Achse. Hier muss für eine geschützte Radverkehrsführung gesorgt werden.“