Kampagne für genug Abstand von Auto zu Fahrrad Orangenes Banner wirbt für Rücksicht

Die L 112 ist so eine dieser Landstraßen. Der Tacho des Fahrrades zeigt auf der Gefällestrecke von Elversberg Richtung Schüren knapp 50 Stundenkilometer. Die Landstraße ist eng, am Rand sorgen die Leitplanken auf diesen Metern beim Radfahrer für Unbehagen. Das Hineinrauschen kann lebensgefährlich sein. Fünf Autos überholen, ehe der entgegenkommende Verkehr dafür sorgt, dass der sechste Fahrer in seiner Blechkarosse deutlich näher an den Zweiradfahrer heranzieht und knapp vor dem Vorderrad so einschert, dass es eng wird. Sind es in diesem Moment noch 60 bis 80 Zentimeter zwischen Beifahrerseite und Lenker, oder doch nur 40 bis 50? Das ist in dieser Situation schwer einzuschätzen. Der Puls jedenfalls geht hoch, die Hände umklammern den Lenker. Schnell etwas abbremsen, das nimmt das Risiko aus der Situation. Und dann ein paar wütende Rufe hinter dem Auto her, auch wenn das niemand hören wird.