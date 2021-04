Kreiskrankenhaus St. Ingbert : Jetzt auch Wirbelsäulen-OPs in St. Ingbert

Jetzt auch Wirbelsäulen-OPs in St. Ingbert

Präzisionsarbeit für Spezialisten: Ein Chirurg setzt während einer Bandscheibenoperation an der Lendenwirbelsäule einen Wundsperrer an. Foto: dpa/Felix Kästle

St Ingbert Neurochirurg Dr. Jamil Sakhel erweitert als Sektionsleiter das operative Spektrum des Kreiskrankenhauses. Start ist am 22. April.

Das Kreiskrankenhaus St. Ingbert sieht sich mit seinen sechs Abteilungen und sieben Chefärzten bereits breit aufgestellt und als wichtige Institution in der Patientenversorgung im Saarland. „Entscheidend für eine andauernde Qualitätssicherung ist jedoch auch die kontinuierliche Weiterentwicklung neuer Therapieangebote“, betont Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Kreiskrankenhauses Theophil Gallo. Ein solches neues Therapieangebot bietet ab dem 22. April die neue Sektion Wirbelsäulenchirurgie. Angegliedert an die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie unter Leitung der beiden Chefärzte Dr. Andreas Margies und Dr. Roland Kiewel wird die neue Sektion auch mit einem neuen Gesicht verknüpft.

Der erfahrene Neurochirurg Dr. Jamil Sakhel wird als Sektionsleiter das operative Spektrum der Klinik erweitern“, freut sich Gallo. Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie besteht seit Anfang 2015 in ihrer jetzigen Ausrichtung. Seitdem erfreut sie sich eines großen Zuspruchs und einer zunehmenden operativen Tätigkeit. So konnte beispielsweise die Bettenzahl von 35 Betten auf 45 Betten aufgestockt werden. Bisher lagen die Schwerpunkte dieser Abteilung im Bereich der Endoprothetik von Schulter-, Knie- und Hüftgelenk, der differenzierten offenen und insbesondere arthroskopischen Schulterchirurgie sowie der unfallchirurgischen Versorgung. Durch die Einstellung des zweiten Chefarztes Dr. Roland Kiewel zum 1. Januar 2020 wurde das operative Spektrum der Klinik bereits erfolgreich erweitert. Die Schwerpunkte vor Dr. Kiewel liegen in der differenzierten Behandlung von Knorpelschäden, der Korrekturosteotomie (Knochenbegradigung) bei Achs- und Torsionsabweichungen der Beine, der Behandlung von Erkrankungen im Bereich der Kniescheibe sowie Wechsel- und Korrektureingriffen bei schmerzhaften künstlichen Kniegelenken.