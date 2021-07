BBZ St. Ingbert : Trotz Corona gab es Top-Leistungen

St Ingbert Das BBZ St. Ingbert verabschiedete seine Oberstufen-Absolventen stimmungsvoll. Die Gesamt-Ergebnis war erneut sehr gut: Von 56 Abiturienten hatten 14 eine Eins vor dem Komma.

Trotz erheblicher Einschränkungen, spontaner Beschlüsse und strenger Hygieneauflagen gelang es dem Abiturjahrgang 2021 am Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Ingbert, eine erstaunlich feierliche Abschlussfeier zu gestalten. Eigenhändig und in naher Absprache mit der Abteilungsleiterin Nadine Bickel und dem stellvertretenden Abteilungsleiter Jochen Kipper sorgte der Jahrgang für eine feierlich eingedeckte Tafel, Musik und ein reichliches Buffet. Hilfe erhielten sie dabei von der Klassenstufe 12 des Oberstufengymnasiums, die mit vollem Engagement alle Absolventinnen, Absolventen und die eingeladenen Lehrerkräfte coronakonform bediente.

Bezugnehmend auf den Musiktitel „Auf das, was da noch kommt“ von Max Giesinger, der zur Eröffnung der Veranstaltung gespielt wurde, hielt Schulleiterin Nicole Luckas ihre Auftaktrede. Sie machte zunächst auf die pandemiebedingten Herausforderungen des letzten Schuljahres aufmerksam und zeigte dabei auf, wie außergewöhnlich die Leistung der Abiturienten gerade vor diesem Vordergrund gewesen war. Schnell wechselte sie dann aber den Fokus ihrer Ansprache „auf das, was da noch kommt“, nämlich die Zukunft. Neben weiteren Bestrebungen im Studium oder der dualen Ausbildung rät Luckas den Absolventen, auch immer wieder innezuhalten und das Leben zu genießen.

Diese Schüler erwarben in diesem Schuljahr am Berufsbildungszentrum St. Ingbert die Hochschulreife: Aiello, Vivienne Lina; Al Chaaer, Nagham; Ali, Lara Khalid Ali; Almohemied, Shahd; Alsmadi, Mohamed; Andres, Mandy; Becker, André; Biehl, Julia Daniela; Bläs, Katharina Irmgard; Dahlem, Alischa Cira; Dahlem, Nico; Denk, Anna; Döring, Lea; Fitz, Alissa Michelle; Focht, Jamina Marie; Hamm, Hannah; Hampel, Inge; Hauck, Marcel; Häusler, Helena-Maxima; Herl, Vanessa; Ismailova, Polina; Kayser, David; Kelaw Fansa, Raghad; Kiefer, Julia; Klaes, Simon; Klein, Lea; Köllner, Vanessa Warinya; Konrad, Alisha Fabienne; Konrad, Chantal Kiara; Kordes, Sophie; Kraus, Julia; La Greca, Laura; Lang, Dennis; Lang, Marie; Laprell, Vanessa; Löffler, Merlin-Gregor; Lumia, Marco; Mahdi, Wed; Moslavac, Maxine; Motsch, Raphael Franz; Müller, Niklas; Munz, Fabienne Marie; Neymann, Lea; Offergeld, Johanna Franziska; Panzer, Florian; Röhrig, Hannah Marie; Schindler, Benjamin; Schrögler, Maximilian; Stodden, Lena-Marie Ottilia; Stolz, Martin; Türknetz, Viktoria; Ucar, Umut Can Ali; Wachs, Nina Lydia Diana; Wiebe, Jana sowie zwei weitere Schüler.

Im Anschluss richtete sich der Schülersprecher Marco Lumia mit einer erfrischenden Rede an seinen Jahrgang. Neben Lumia dankten auch weitere ehemalige Schüler ihren Tutoren für deren Unterstützung in den letzten beiden Jahren und amüsierten mit ihren Ansprachen das Publikum.

Auch Abteilungsleiterin Nadine Bickel wandte sich mit herzlichen Worten an den Abschlussjahrgang und wünschte allen viel Erfolg für die Zukunft. Da einige Absolventen von der Gemeinschaftsschule an die Oberstufe in St. Ingbert kamen, um ihr Abitur zu schreiben, ließen es sich die Schulleiterinnen der Gemeinschaftsschulen nicht nehmen und richteten ebenfalls anerkennende Worte an ihre ehemaligen Schüler, die sie teilweise schon ab der 5. Klasse begleiten durften.