Entlassfeier : Mit dem Abschluss in der Tasche auf dem Weg in die Zukunft

Mit dem Abschluss in der Tasche auf dem Weg in die Zukunft

St. Ingbert Unter dem Motto „Black and White meets Gold“ feierte die Gemeinschaftsschule Rohrbach ihre Abschlussfeier in der Stadthalle.

Über achtzig Schüler haben in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung an der Gemeinschaftsschule (GemS) in Rohrbach bestanden. Drei neunte Klassen schrieben die Prüfungen zum Hauptschulabschluss, zwei zehnte Klassen die zur Mittleren Reife. Am Montagabend feierten sie in der St. Ingberter Stadthalle gemeinsam mit Familie, Freunden und Lehrern.