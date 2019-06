AMR : Ein Schulabschluss ist kein Weltuntergang

St. Ingbert Alle 89 Schüler der zehnten Klassen der St. Ingberter Albertus-Magnus-Realschule haben ihren Abschluss geschafft.

Es mutet schon seltsam an, wenn ein Schulleiter die Abschlussklassen während ihrer Feier zum Weltuntergang begrüßt. So geschehen am vergangenen Mittwoch, als 89 Schüler der Albertus-Magnus-Realschule eigentlich zu ihrer Zeugnisausgabe in der Stadthalle erschienen waren. Thomas Bonerz wollte seinen 10ern aber nicht angst und bange machen, sondern aus Sicht des Älteren zur „Gelassenheit trotz Gegenwinds“ raten. Denn er habe schon mehrere Weltuntergänge und -szenarien überlebt. Immer mal wieder stehe die Welt vor einem imaginären Kollaps und mancher Schüler denke wahrscheinlich auch, nach der Schule würde für ihn die Welt zusammenbrechen, weil sie aufgrund des neuen Lebensabschnitss neu und für manchen auch bedrohlich erscheint. Bonerz habe in den 70er Jahren die Spannungen des Kalten Krieges erlebt, in den 80ern mit Saurem Regen gelebt, Tschernobyl überlebt, das wachsende Ozon-Loch ausgehalten, an ihm zog beim Wechsel auf die 2000er Jahre das angekündigte Computerproblem vorbei, und viele der von verschiedenen Gruppen angekündigten Weltuntergänge seien ebenfalls nicht eingetreten. „Wir sind immer noch da, sonst könnte ich nicht zu euch sprechen“, so der Schulleiter. Die Menschheit existiere einfach weiter, ohne sich an Statistik oder Prophezeiungen zu halten. Ständig scheine irgendwo das Überleben des Planeten auf dem Spiel zu stehen. Angstmache sei zur „kulturellen Ressource“ geworden, manchmal stünden finanzielle Interessen dahinter. Früher gab es den Ablasshandel, und auch heute gebe es solche „Deals“, wenn es beispielsweise um Schadstoffabgabe bei Autos oder Industriebetrieben gehe. Über die Sinnhaftigkeit solch eines Handels lasse sich streiten. „Was wir aber in der Zukunft brauchen, sind junge Menschen, die die Zukunft mit gestalten können, die sich selbst engagieren und nicht versuchen, sich aus der Eigenverantwortung zu stehlen, indem man Geld für ein gutes Wissen bezahlt, aber trotzdem zerstörerisch handelt“, sagte der Redner. Nicht alles dürfe ungefiltert als Wahrheit angenommen und Stimmungsmachern gefolgt werden. Der Namenspatron der Schule, Albertus Magnus, sei zu seiner Zeit von Ort zu Ort gezogen, um Kritiker im Gespräch zu überzeugen. Und auch die heutige Demokratie brauche die kritische Auseinandersetzung, den Dialog. „Streitkultur“ müsse über der „Angskultur“ stehen, denn Angst mache traurig und lähme. Seinen Schülern wünschte Bonerz aber, dass sie mit einem positiven Gefühl in die Zukunft schauen und sie sich auf diese freuen. „Ihr habt eure Zukunft in den Händen, ihr seid diejenigen, die aktiv aufgefordert sind, die Zukunft durch euer Wissen und euer Handeln zu beeinfussen. Bleibt nicht auf dem Standpunkt stehen, andere für den Zustand verantwortlich zu machen und lasst euch nicht von zukunftsängstlichen Panikmachern euer Leben bestimmen. Werdet aktiv, handelt aus bestem Wissen und Gewissen. Lasst euch nicht von Ängsten leiten oder von Rattenfängern mit einfachen Parolen fangen (…) Lasst andere Meinungen zu“, so Bonerz, „nutzt eure Möglichkeiten, die Welt vor dem nächsten Weltuntergangsszenario zu bewahren und schaut entspannt in die Zukunft.“