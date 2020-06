Albertus-Magnus-Realschule : Auch in Krisenzeit blieben alle auf Kurs

St. Ingbert Ein historischer Moment in Zeichen der Corona-Pandemie: Schüler der Albertus-Magnus-Realschule werden mit Feier in der Josefskirche verabschiedet.

Seit Mitte März hat sich Schule verändert – da war auch der Abschied alles andere als normal. „Alles ist ein bisschen anders und ich bedauere es zutiefst, dass eure Eltern nicht dabei sein können“, brachte es Thomas Bonerz auf den Punkt. Der Schulleiter der Albertus-Magnus-Realschule wollte in seiner Rede zum Abschluss der 10. Klassen jedoch nicht noch einmal „die Vergangenheit wieder aufwärmen“, wie er betonte, ihn interessiere die Zukunft. Deswegen betonte er, dass alle, die zu den Prüfungen angetreten waren, ihr Ziel auch erreicht haben. Fast 50 Prozent der etwa 70 Schüler hätten zudem einen qualifizierten Abschluss, der zum Übergang auf gymnasiale Oberstufen berechtigt. Er schloss mit dem Appell: „Werdet selbstbestimmt und frei und lebt und arbeitet so, wie ihr es für euch erträumt.“

Das Motto der Feier, die als Abschlussgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Josef stattfand, lautete „Haltet den Kurs!“. Dementsprechend wies Schülerin Lena Rohe in ihrer Rede darauf hin: „Die langen Jahre haben die Mannschaften und ihre Kapitäne zusammengeschweißt.“ Das Schulschiff Albertus Magnus habe frischen Wind erlebt, aber auch die ein oder andere steife Brise. „Nun müssen wir abmustern, neue Schiffe erwarten uns.“

Die 2. Konrektorin, Renate Ulmcke, verglich das menschliche Leben mit der Fahrt eines Schiffes. Manchmal sei der Wind sanft und leise, manchmal blase er stark in die Segel. „Wir erinnern uns an Momente in unserem Leben, in denen wir voller Kraft Neues angepackt haben, in denen unser Vorwärtskommen spürbar war.“ Manchmal werde man auch hin und her gerüttelt und der Sturm ängstige einen. Die letzte Frage bleibe jedoch: „Wer hält den Kurs?“