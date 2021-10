Lesesommer in St. Ingbert : Junge Viel-Leser wurden belohnt

Lesesommer in St. Ingbert

Junge Viel-Leser wurden von OB Ulli Meyer ausgezeichnet. Sie nahmen am Lesesommer teil und brachten es auf stattliche Bücherlisten. Von links: Emily Klos, Michèle Tietz, Hamza Wahesh, Sophie Maier und Ilvi Grüntjes. Foto: Peter Gaschott

St Ingbert Der St. Ingberter Lesesommer wurde mit einer Preisverleihung in der Stadtbücherei abgeschlossen.

„Ich heiße nicht nur Liliane, man nennt mich auch Lili“ – so der Einstieg einer Buchbesprechung. Lili hat mitgemacht beim Lesesommer in diesem Jahr. „Das Buch ist toll, spannend, lustig,… und die Geschichte hat einfach voll Spaß gemacht.“ Eine von vielen Aussagen, die Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren zu Papier gebracht haben.

Sie legt sich mächtig ins Zeug, um Kindern das Buch näherzubringen – die Stadtbücherei betreute die kleinen Leser bestens. Karin Mostashiri und ihre Kolleginnen gaben Tipps, sie beschafften die angesagten Kinderbücher, und sie erstellten eine Hitliste der gelesenen Bücher. Die ist durchaus repräsentativ, denn 137 Kinder machten mit beim Lesesommer. 87 davon haben mindestens ein Buch gelesen, wobei die Mädchen deutlich vorn liegen. Nur 28 Jungen fanden sich unter den ausdauernden Lesern. 71 Kinder haben drei oder mehr Bücher gelesen. Nicht nur Liliane alias Lili. Der Lohn der Begegnung mit dem Buch, da waren sich alle einig, war eine Menge Spaß und Spannung. Sie vertieften sich in ihre Bücher, tauchten regelrecht ein und waren in einer anderen Welt. Dass es dann am Ende sogar eine Urkunde vom Oberbürgermeister gibt – umso besser, zumal der auch noch für jeden der Gewinner ein Spiel oder ein weiteres schönes Buch dabei hatte.