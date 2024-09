Schiedsleute in St. Ingbert Ehrenvoller Abschied für Schiedsmänner

„Rohrbach ist ein friedliches Dorf“, resümiert Günter Weiland sein Vierteljahrhundert als Schiedsmann in Rohrbach. Nachdem sein Vorgänger plötzlich verstorben war, und das Amt ein Jahr lang vakant blieb, bewarb er sich um die Stelle. „Ich denke, ich bekam den Zuschlag, weil ich als Angestellter im öffentlichen Dienst Verwaltungserfahrung mitbrachte“, überlegt er. Als Ausländerbeauftragter hatte der Verwaltungsamtmann auch ein Jahr in der Türkei gelebt und gearbeitet. So konnte er auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, nicht nur, was das Zwischenmenschliche, sondern auch was Rechtskunde und Verwaltungsabläufe angeht.