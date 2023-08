Kitas in St. Ingbert Herzlicher Abschied für zwei Kita-Leiterinnen

Die Stadt St. Ingbert hat zwei langjährige und überaus wertgeschätzte Leiterinnen kommunaler Kindertagesstätten in ihren Ruhestand verabschiedet. Eva Deutsch hat 45 Jahre der Kita Oberwürzbach ein Gesicht gegeben. Seit 2019 war sie als Leiterin federführend für die Ausgestaltung des Bildungsangebotes in Oberwürzbach verantwortlich. Dies tat sie stets mit ganzem Herzen und behielt die Bedürfnisse des Ortes und seinen Einwohnern immer im Auge, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Für sie war die Arbeit mit den Kindern nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, wie sie es in ihrer Verabschiedung verdeutlichte.