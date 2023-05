Ende für Verkehrsplanung in St. Ingbert In St. Ingbert wird es keinen Kreisel am Mühlwald geben

Auf einen kleinen Haken sei noch hinzuweisen, sagte Werner Nauerz, nachdem der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses die Ergebnisse weiterer Verkehrsuntersuchungen in der Spieser Landstraße zusammengefasst hatte. Der Direktor des LfS hatte aber untertrieben. Er setzte an diesem Abend einen ganz großen Haken für St. Ingbert. „Alles, was der LfS seit Jahren für den Bereich Spieser Landstraße (L243)/Kaiserstraße (L119) geplant hat, ist eigentlich nur noch graue Theorie.“ Denn in der Spieser Landstraße sei stets nur deshalb der Bau von Kreisverkehren angedacht gewesen, weil es sich dort um einen Unfallschwerpunkt gehandelt habe. Das sei aber schon seit Jahren nicht mehr der Fall.