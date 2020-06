Absage in St. Ingbert : Solilauf findet aus Sicherheitsgründen nicht statt

St. Ingbert Die im September im Mühlwaldstadion geplante Großveranstaltung muss abgesagt werden.

Großveranstaltungen sind in Deutschland bis mindestens 31. August untersagt. Ob der Zeitraum verlängert wird, hängt nach Angaben der St. Ingberter Stadtverwaltung von der aktuellen Pandemie-Entwicklung ab und sei daher ungewiss. Das bedeute auch für den Solilauf, der am Samstag und Sonntag, 12. Und 13. September im St. Ingberter Mühlwaldstadion stattfinden sollte, dass derzeit keine Garantie für den gewohnten Ablauf gegeben werden kann. „Für die Stadt und den Veranstalter, die Pfarrei Heiliger Ingobertus, hat die Gesundheit der über 1000 Teilnehmer und der zahlreichen Besucher oberste Priorität. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Gewähr gegeben werden kann, wie sich die Situation im September darstellt, tragen wir die Entscheidung des Veranstalters mit, den Solilauf 2020 abzusagen", so Oberbürgermeister Ulli Meyer in einer Pressemitteilung.