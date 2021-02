Nach Jahren des Leerstands : Abriss von Tischtennishalle liegt im Zeitplan

Erste Teile der Außenfassade an der ehemaligen Tischtennishalle in der Gustav-Clauss-Anlage wurden bereits entfernt. Foto: S. White

St Ingbert Noch in dieser Woche sollen die Arbeiten zur Beseitigung des schadstoffbelasteten Bodens beginnen.

Die Rückbauarbeiten an der alten Tischtennishalle in der Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert schreiten weiter voran. Wie die Stadtpressestelle jetzt mitteilt, würde man mit den Abrissarbeiten weiterhin im Zeitplan liegen. Derzeit seien Mitarbeiter der Rückbaufirma dabei, den Innenraum der Halle und den Anbau fachgerecht zu entkernen. Zudem habe man die Tribüne bereits zurückgebaut. Parallel haben Arbeiter das Dach des Anbaus zurückgebaut und die Fassadenplatten an der Halle entfernt. Noch in dieser Woche wolle man mit dem aufwendigen Ausbau des schadstoffbelasteten Bodens beginnen, wie es abschließend heißt.