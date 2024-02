Handball-Saarlandliga Ablöse geflossen: Szilagyi verlässt St. Ingbert-Hassel

Paukenschlag in der Handball-Saarlandliga: David Szilagyi wird nicht mehr für den Handball-Club (HC) St. Ingbert-Hassel auflaufen. Das teilte Karsten Müller, Geschäftsführer des Saarlandliga-Zweiten, der Saarbrücker Zeitung mit. Szilagyi war vergangene Woche mit sofortiger Wirkung in die 3. Liga zur HSG Friesenheim/Hochdorf II gewechselt und feierte dort schon am Samstag gegen den Longericher SC Köln sein Debüt. Bei der 24:32-Niederlage zu seiner Heimpremiere erzielte der Ungar zwei Treffer. Sein neuer Verein reagierte mit der Verpflichtung Szilagyis auf verletzungsbedingte Ausfälle. Die HSG II kämpft in der 3. Liga gegen den Abstieg. Der HC St. Ingbert-Hassel wiederum hat als Saarlandliga-Zweiter noch Hoffnungen auf die Meisterschaft.