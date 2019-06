Leibniz-Gymnasium : Eine reife Leistung der „Leibniz“-Abiturienten

Am Leibniz-Gymnasium machten in diesem Jahr diese 65 Schülerinnen und Schüler das Abitur. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Am Samstag stießen die Absolventen des Leibniz-Gymnasiums in der Stadthalle gleich zwei Mal auf ihre Schulentlassung an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cornelia Jung

Abiturienten stellen auch Schulleiter manchmal auf eine harte Probe. So empfand es wohl auch Erik Brill vom Leibniz-Gymnasium, der sich in seiner Rede zur Abschlussfeier am vergangenen Samstag auf das Abi-Motto beziehen wollte. „Abikalypse – Hirn gefressen, trotzdem keins da“ war schon schwerer Tobak. Auch das Internet habe nichts Brauchbares zu diesem Thema ausgespuckt. Bezogen auf das Ursprungswort Apokalypse sei in der Erläuterung vom „Weltuntergang oder einer grauenhaften Katastrophe“ die Rede. Am ehesten konnte sich der Schulleiter in Verbindung mit der Abifeier mit dem Synonym „Weltende“ anfreunden, denn „Ihre schulische Welt endet heute hier mit der Übergabe der Abiturzeugnisse“. Aus einem Umfeld, in dem vieles für die ehemaligen Schüler geregelt und geplant worden sei, würden sie nun in eins wechseln, wo sich die Absolventen selbst organisieren und finden müssten. „Das Ende eines entscheidenden Lebensabschnittes ist da, wenn auch kein Weltuntergang“, sagte Brill, „auf jeden Fall hoffe ich, das Ihre Schulzeit kein Albtraum war und Sie das Träumen nicht verlernt haben.“ Jeder habe einen Traum oder eine Vorstellung, wie es weitergehen soll – schon sehr konkret oder eher vage. Damit ein Traum kein Hirngespinst bleibe, könne man ihn mit Hilfe eines Planes Realität werden lassen. „Denn zu planen, was wir uns sehnlichst wünschen, heißt nichts anderes als Träume wahr werden zu lassen“, meinte der Schulleiter. Mut mache ihm der amerikanische Naturphilisoph Thoreau, der gesagt habe: „Wenn wir uns von Träumen leiten lassen, wird der Erfolg all unsere Erwartungen übertreffen“ In diesem Sinne wünschte Brill allen Abiturienten „Träumen Sie gut!“

Stellvertretend für die Lehrerschaft suchte sich Stephan Frisch die „Weisheit der Jugend“ als Redethema aus. Er zog als Vergleich Homer, Sokrates und Platon heran, aber auch „Frau Holle“, von der die fleißige Tochter im Märchen belohnt wird. „Weisheit hat immer etwas Positives, Kluges, Motivierendes und Menschenfreundliches“ und sie sei nicht nur das Privileg der Älteren. Nicht das Lebensalter sei Kriterium für die Weisheit sondern die Art und Weise, mit der eine Fragestellung behandelt werde, so Frisch. Für die „Weisheit der Jugend“ habe es schon in der Vergangenheit Beispiele gegeben, von denen der Lehrer einige aufzählte. Um als weise zu gelten, sei vor allem reflektiertes Handeln wichtig. „Nutzt eure Talente und Fähigkeiten“, gab er den Schulabgängern deshalb mit auf den Weg.

Die Abiturienten des Leibniz-Gymnasiums Die Hochschulreife erlangten: Chiara Johanna Beck, St. Ingbert; Lea Roxane Betzholz, Mandelbachtal; Max Bieniok, Kirkel; Jonathan Binkle, Mandelbachtal; Emily Bour, Spiesen-Elversberg; Sascha-Nico Breit, St. Ingbert; Moritz Breyer, Saarbrücken; Luca Clara Dakhil, Philip Decker, Eva Sophie Donner, Paul Georg Fuchs, Alena Shirin Glößner, Franziska Granzow, Dominik Grund, St. Ingbert; Lukas Hager, Blieskastel; Kianna Frieda Haltern, St. Ingbert; Falk Hausmann, Blieskastel; Philipp Hoffmann, Mandelbachtal; Wiebke Hüls, Natalie Hussong, Sulzbach; Adrian Robert Ilting, St. Ingbert; Nina Janiszewski, Sulzbach; Luca Jene, Spiesen-Elversberg; Dennis Samiere Jentes, St. Ingbert; Janek Karr, Saarbrücken; Teresa Kaspar, St. Ingbert; Lukas Kempf, Gersheim; Paula Anna Kindel, St. Ingbert; Felix Paul Klein, Mandelbachtal; Aljoscha Klier, Franca Saskia Krug, Carmen Christiane Kutschenreuter, St. Ingbert; Yasmin Meinerzag, Mandelbachtal; Katharina Meyer zu Tittingdorf, Laura Morlo, St. Ingbert; Lukas Peter Oster, Mandelbachtal; Charlotte Sophie Pfitzner, Paul Pfitzner, St. Ingbert; Nicole Pister, Spiesen-Elversberg; Jamie Lee Radermacher-Ullrich, St. Ingbert; Philipp Rammo, Spiesen-Elversberg; Amy Emma Chloe Reade, Lennard Cedric Philip Rixecker, St. Ingbert; Samira Miriam Rodriguez, Blieskastel; Fabia Rosenberg, Saarbrücken; Aaron Rubeck, Lars Rücker, St. Ingbert; Friederike Annika Scherer, Spiesen-Elversberg; Luise Schneider, Joanna Laureen Schorr, Svenja Maria Schwarz, Sören Stadtherr, St. Ingbert; Eva Christel Steuer, Saarbrücken; Hilmihan Tetik, St. Ingbert; Jean Marc Bernd Tophoven, Saarbrücken; Elena Vogelgesang, Linus Vornhusen, Mandelbachtal; David Weiland, Leopold Weinand, St. Ingbert; Katharina Weinmann, Mandelbachtal; Leon Paul Weyand, Saarbrücken; Tim Wiesmeier, Mandelbachtal; Philip Lennard Wolf, Jonas Sebastian Wunn, Felix Zimmermann, St. Ingbert.

Eine reife Leistung haben die 69 Leibniz-Schüler allemal gezeigt, 65 von ihnen erlangten den höchsten schulischen Abschluss, vier die Fachhochschulreife. Mit einem Abischitt von 2,22 sei dieser der „beste Abi-Jahrgang seit Bestehen der Gymnasialen Oberstufe“, so Oberstufenleiter Andreas Rehlinger. Am besten schlugen sich die Mädchen, die eine Gesamtnote von 1,97 erreichten. Von den 15 Jahrgangsbesten waren 14 weiblich. Mit 834 von 900 möglichen Punkten bekam Chiara Beck eine Auszeichnung für die beste Gesamtleistung.

Die Gesamtnote sei „eine Zahl, auf die ihr stolz seid und die euch beschreibt“, sagte Anne Pfitzner, die gemeinsam mit Hans-Robert Ilting die Elternrede hielt. Sie stellte ihre Aussage mehr als Frage in den Raum, denn „was diese Zahl ausmacht, kann jeder nur für sich selbst sehen und entscheiden“. Es käme immer auf den eigenen Standpunkt an. In lustiger Manier zählte sie all die Kompetenzen auf, die nicht im Zeugnis stünden. Nachhaltigkeit – schulischer Aufwand mit absolutem Minimum. Ressourcenschonung – Hausaufgaben und Klassenarbeiten wurden „geteilt“. Effizienz - „was ihr alles noch in letzter Minute geschafft habt....“. Man müsse, um ein erfülltes Leben leben zu können, auch Mut zur Lücke haben, wie Ilting fand und gab deshalb den Abiturienten den Tipp mit auf den Weg „nicht zuviel getaktet planen“.