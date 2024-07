Abiturjahrgang 2024 Für die Schüler endet eine Achterbahn der Gefühle

Tosender Applaus schallte durch die St. Ingberter Stadthalle, als am vergangenen Dienstagabend die Schülerinnen und Schüler des beruflichen Oberstufengymnasiums mit einem Paukenschlag ihre Abiturfeier eröffneten. Unter dem Motto „Sei hier Gast“ boten die Absolventen, in Anlehnung an den Disney-Film „Die Schöne und das Biest“, dem Publikum einen mitreißenden Varieté-Auftritt. So abwechslungsreich wie die Eröffnungsdarbietung, gestaltete sich auch das restliche Abendprogramm, wobei durchaus auch ernste Töne anklangen.