Vorfall mit Folgen Irreparabler Schaden bei Abrissarbeiten – der Grumbachtalbrücke drohte der Einsturz

Die Arbeiten rund um die Grumbachtalbrücke bei Sengscheid laufen weiter nicht so wie geplant. Dort wird die alte Brücke ersetzt, eine Behelfsbrücke unmittelbar neben dem Altbau errichtet. Wenige Monate nachdem der Verkehr darüber floss, traten auf dem frisch erstellten Bau Probleme auf. Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn GmbH, hatte von „akuten Schäden an den Wasserabläufen“ berichtet. Was diese konkret ausgelöst hatte, blieb unklar (wir berichteten). Die mit Reparaturarbeiten einhergehende einstreifige Verkehrsführung führte zu Verkehrsbehinderungen, die manchen Autofahrer auf die Palme brachte. Doch rechtzeitig zum Ende der Sommerferien waren diese behoben und die Staus passé.