Vorfall auf „Altem Friedhof“ : 90-Jährige in St. Ingbert sexuell belästigt

90-Jährige in St. Ingbert sexuell belästigt

St. Ingbert Eine 90-jährige Frau ist am Donnerstag auf dem „Alten Friedhof“ in St. Ingbert sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein junger Mann zwischen 18 und 20 Jahren hat am Donnerstagnachmittag, 11. Juni, gegen 16.15 Uhr eine 90-jährige Frau auf dem „Alten Friedhof“ in St. Ingbert sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei habe die Frau ein Grab gepflegt und sich hierbei nach vorne gebeugt, als der Mann sie von hinten mit den Armen umschlang und sich an sie schmiegte. Als die Frau sich daraufhin umdrehte, habe ihr der Mann zwischen die Beine gegriffen, danach sei er geflüchtet.