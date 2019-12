Polizei sucht Zeugen : Fußgängerin (83) wurde bei Unfall schwer verletzt

Foto: Friso Gentsch/dpa. Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Am Freitagnachmittag ist eine Fußgängerin bei einem Unfall in der Kohlenstraße in St. Ingbert-Mitte schwer verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr war eine 55-jährige Autofahrerin aus Dudweiler mit ihrem Toyota Verso von der Ludwigstraße bei Grün an der Ampel nach links in die Kohlenstraße in Fahrtrichtung Dudweiler eingebogen.

