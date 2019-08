Polizeieinsatz : 76-Jähriger bedroht Polizeibeamte in St. Ingbert

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert Vor ungewöhnliche Probleme sind St. Ingberter Polizeibeamte am Dienstagnachmittag bei einem Routineeinsatz in der Innenstadt gestellt worden. Gegen 15.55 Uhr fiel einer Streife eine amtsbekannte männliche Person in der Schlachthofstraße auf, die beim Anblick der Beamten sofort wegzulaufen versuchte.

Der 34-Jährige konnte einige Meter später eingeholt und gestellt werden. Bei der Personendurchsuchung wurde anschließend Cannabis gefunden und eine entsprechende Strafanzeige angekündigt.

Doch dann stellte sich ein 76-jähriger St. Ingberter plötzlich zwischen die Polizisten und den Beschuldigten und gab an, „sich die Sache mal genau ansehen zu wollen“. Als der Mann der mehrfachen Aufforderung, sich zu entfernen, nicht nachkam, wurde ihm ein Platzverweis erteilt.