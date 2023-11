Pfadfinder in Rohrbach Seit 75 Jahren Georgspfadfinder in Rohrbach

In einer Video-Botschaft gratulierte der saarländische Innenminister Reinhold Jost. Er sprach davon, dass der Verband trotz seiner langen Tradition jung geblieben sei, wenn es darum gehe, entsprechende Veränderungen in der Gesellschaft genauso zu reagieren, wie aber auch den Überzeugungen treu zu bleiben. Ohne die DPSG-Rohrbach sei die Jugend- und Kinderarbeit in St. Ingbert und dem Saarland ein Stück ärmer, so Jost. Landrat Theophil Gallo bezeichnete die Arbeit der Pfadfinder im Hinblick auf Charakterbildung und Hilfsbereitschaft als „unglaublich wertvoll“. Die Bergkapelle St. Ingbert, so Ortsvorsteher Roland Weber, habe dem Festgottesdienst, der nachmittags in der Pfarrkirche St. Johannes der Pfarrei Heiliger Martin stattgefunden habe, eine besondere Note verliehen.