Polizei St. Ingbert sucht Zeugen : Senior fällt betrunken neben sein Auto

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am Donnerstagmittag (1. Oktober) hat die Polizei gegen 13.15 Uhr in der Spieser Landstraße in St. Ingbert einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 71-jährige Fahrer eines grauen Opel Corsa konnte seinen PKW noch gerade auf der Parkfläche eines Lebensmittelmarktes parken und aus dem Fahrzeug aussteigen.

Neben seinem Fahrzeug kam der Mann dann offensichtlich zu Fall und wurde von Ersthelfern und die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Krankenwagens des Arbeiter-Samariter-Bundes versorgt. Durch die später verständigten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der Mann wohl stark alkoholisiert war. Gegen ihn wird nun ermittelt.