Spenden der Kreissparkasse Saarpfalz : 7000 Euro für Projekte in Saarpfalz-Kommunen

Saarpfalz-Kreis Bereits seit 2015 spendet die Kreissparkasse Saarpfalz in der Vorweihnachtszeit jeweils 1000 Euro an die sieben Kommunen im Saarpfalz-Kreis. Mit dieser Zuwendung können Städte und Gemeinden individuelle Projekte realisieren.

Seit März unterstützen in der Stadt St. Ingbert Freiwillige ehrenamtlich St. Ingberter Mitbürger, die Hilfe benötigen, im Rahmen der Aktion „St. Ingbert hilft“. Die zentrale Anlaufstelle für Hilfesuchende hat in den vergangenen Monaten auf die zunehmenden Anfragen seit Beginn der Corona-Pandemie reagiert und vielen Menschen auf vielfältige Art und Weise unterstützt. In den nächsten Wochen werden verstärkt Einkaufshilfen und die Betreuung von älteren und kranken Mitbürgern koordiniert. In Zusammenarbeit mit der Homburger Tafel, der Caritas, dem Malteser Hilfsdienst und der Flüchtlingshilfe ist so eine direkte und unkomplizierte Hilfe auf schnellem Wege entstanden.