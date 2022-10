Theater in Hassel : Der Heimat- und Verkehrsverein Hassel wird 70

Die Niederwürzbacher Theatergruppe „Artefeen“. Foto: Veronika Kiesel

Hassel Nach einem Festabend wird an diesem Freitag und Samstag in der alten Turnhalle vor allem Theater gespielt.

Groß feiern will der Heimat- und Verkehrsverein Hassel sein 70-jähriges Bestehen. Dreimal musste wegen der Corona-Pandemie das Theaterwochenende ausfallen. Nun geht es an diesem Freitag, 14. Oktober ab 19.30 Uhr wieder los. Zum Vereinsjubiläum findet an diesem Tag zuerst ein kleiner Festabend statt. Dann will der Verein den Mitgliedern Danke sagen, die den Verein 1990 wieder reaktiviert haben. Innenminister Reinhold Jost hat die Schirmherrschaft dazu übernommen und wird mit dem Verein und seinen Gästen feiern.

Im Jahre 1952 wurde anlässlich der Feier zur 50-jährigen Selbständigkeit der Gemeinde Hassel von Lehrer Heinrich Schmitz die „Kulturgemeinde Hassel“ ins Leben gerufen. Durch Umbenennung wurde daraus der heutige „Heimat- und Verkehrsverein Hassel“. Für die 40 Gründungsmitglieder waren die Pflege des Heimatgedankens und die Förderung des Kulturgutes ein besonderes Vereinsziel. Noch heute sind dies die Ziele. Der Verein hat in den Jahrzehnten vieles erreicht, was auch sichtbar im Ortsbild ist: 1988 die Chroniktafeln auf dem Marktplatz, 1993 die Errichtung von drei Ortseingangsschildern, 1993 das Wegekreuz am Fröschenpfuhl, 1994 die Instandsetzung des Christkönigsbrunnens, 2001 die Errichtung der Infotafeln „Einheimisches Wild“, 2010 die Restaurierung der Grubenlore vor dem Rathaus und 2012 das Kuckucksdenkmal an der Kettelerstraße.

Theaterveranstaltungen hatten im Heimat- und Verkehrsverein immer eine große Bedeutung. 2002 wurde diese Tradition wiederbelebt. So findet am 14. und 15. Oktober (Beginn jeweils um 20 Uhr) wieder das Theaterwochenende in der alten Turnhalle Hassel statt. Die Niederwürzbacher Theatergruppe „ARTefeen“ führt dann die Komödie „Für immer – Leben ist das, was passiert, während du Pläne schmiedest“ von Jennifer Hülser in drei Akten auf.

So viel sei über die Komödie verraten: Vier Freundinnen, die verschiedener nicht sein können, treffen in den unterschiedlichsten Phasen ihres Lebens immer wieder aufeinander, um Freud und Leid, gute und schlechte Zeiten miteinander zu teilen. Durch ihre Unterschiedlichkeit ist es nicht immer besonders friedlich, und doch steht eine für die andere ein. Zunächst treffen sie nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in der neu gekauften Wohnung von Mary aufeinander und feiern ihren Abschluss gebührend. Während reichlich Alkohol fließt, bekommt man einen ersten Eindruck davon, welche Träume und Ziele die vier verfolgen. Begleitet von Hausmeister Bolle, der von Mary zu wichtigen Reparatur-Arbeiten herangezogen wird und dabei so manche Anekdote mitbekommt.

25 Jahre später sind die vier immer noch befreundet und doch hat sich jede Einzelne entwickelt. Ob das nun genau so gelaufen ist, wie erhofft, wird im zweiten Teil beleuchtet. Zwischen Selbsthass und überschätzten Möglichkeiten geht es auch hier wieder heiß her. Es fliegen die Fetzen und fließen Tränen, und trotzdem bleiben sich alle selbst treu oder erfinden sich eben komplett neu. Und dann kommt es zu einem weiteren Treffen, nochmal 25 Jahre später.