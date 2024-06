Musikverein Rentrisch Der Musikverein Rentrisch feierte 60. Geburtstag

Drei Tage lang hat am vergangenen Wochenende der Musikverein Rentrisch auf dem Briis-Sous-Forges-Platz sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Neben verschiedenen Freundschaftsspielen der eigenen und fremden Orchester standen auch ein Kinderfest, eine Instrumentenausstellung, ein ökumenischer Gottesdienst sowie am Freitagabend ein Festkommers auf dem Programm. Zudem rockte am Samstagabend der Auftritt der Band „Die Konsorten“ die Stimmung auf dem Platz über dem ehemaligen Schulhof.