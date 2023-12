Jubiläumsfeier zum 60-Jährigen Die DJK-SG feiert mit Gala in der Stadthalle

Innenminister Reinhold Jost eröffnete den Reigen der Grußworte, die die Bedeutung des Vereins für St. Ingbert im sportlichen Bereich, aber auch allgemein in der gesellschaftlichen Entwicklung innehat. Stichworte dazu waren Integration und Inklusion. Danach sprach der Vorsitzende Thomas Gleßner, der die Anpassungs- und Innovationsbereitschaft des Vereins, die sich auf die vorhandenen Sportangebote und die zunehmende Digitalisierung bezog, hervorhob. Er danke den Gründungsmitgliederinnen Ursel Wellner und Hedwig Geßer, ohne die das Alles nicht möglich gewesen sei. Oberbürgermeister Ulli Meyer unterstrich ebenfalls die enorme Strahlkraft des Vereins in der Region und auch in den Sportverbänden LSVS und STB.