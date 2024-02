„Der Laden ist ein Unikum“ „De Schleppis“ wird 50 – das Geheimnis der Kult-Imbissbude in St. Ingbert

Um die Mittagszeit ist es bei moderatem Wetter immer das gleiche Bild: An Schleppis Holzkohlegrill in der Rickertstraße in St. Ingbert bildet sich eine lange Schlange. Dann gibt es an der Rostwurstbude Würstchen im Weck, Currywurst, Frikadellen oder Pommes im Akkord. Hinter dem Tresen wird nicht viel geredet. Knappe Frage nach dem Wunsch, knappe Antwort, schnelle Bedienung. Der Chef fragt höchstens: „Gut gebraten?“ Beim Bräunungsgrad der roten und der weißen Wurst gehen die Meinungen eben auseinander. Nicht aber, wenn es um die Imbissbude geht, in der Josef Altmeier, 69, seine Kundschaft bedient. Die genießt Kultstatus in der Stadt.