St. Ingberter in Radebeul 40 St. Ingberter besuchten vier Tage die Partnerstadt Radebeul

So war es nicht erstaunlich, dass rund 40 Teilnehmer dem Angebot der St. Ingberter Stadtverwaltung gefolgt waren, an einer viertägigen Reise in die Wein- und Villenstadt vor den Toren Dresdens teilzunehmen. Am Ankunftstag standen die Begrüßung durch die Vertreter der Radebeuler Stadtverwaltung im Rahmen eines Abendessens und die Besichtigung des Karl May-Museums auf dem Programm. Hier konnten bestehende Kontakte vertieft und neue geknüpft werden.