Kinderschutzbund St. Ingbert Seit 40 Jahre gibt es den Kinderschutzbund in St. Ingbert

Schirmherrin und Bürgermeisterin Nadine Backes lobte die Arbeit des Kinderschutzbundes St. Ingbert: „Ohne Ihr Engagement und Ihr Beratungsangebot wäre es vielen Familien in der Stadt nicht möglich, ihren Kindern etwas Besonders zu bieten!“ Ortsvorsteherin Irene Kaiser betonte: „Seit 40 Jahren sind Sie eine feste Anlaufstelle für Rat und Unterstützung und bringen Kinderaugen zum Leuchten!“ Als Geschenk brachten die beiden nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch das Versprechen, den kleinen Platz vor der Geschäftsstelle am St. Ingberter Marktplatz zu verschönern. Als besondere Ehrengäste waren auch Landrat Theophil Gallo und Gaby Schwarz vom Jugendhilfeausschuss gekommen. Schwarz kennt den Kinderschutzbund als Gründungsmitglied des Ortsverbandes St. Ingbert sozusagen von Kindesbeinen an. Peter Behr, der Landesvorsitzender des Kinderschutzbundes, fand ebenfalls lobende Worte für die Ehrenamtlichen in St. Ingbert: „Ihre Arbeit erfordert Geduld, Einsatzbereitschaft und eine hohe Frustrationstoleranz. Das ist eine vorbildliche Leistung!“