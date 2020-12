Festnahme in St.Ingbert : 36-Jähriger bedroht in der Innenstadt einen Passanten mit einer Waffe

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert In der Nacht zum Sonntag (13. Dezember) hat die St. Ingberter Polizei in der Innenstadt einen Mann festgenommen, der einen anderen zuvor mit einer Waffe bedroht hatte. Das 51-jährige Opfer war gerade im Begriff, in der Nähe der Polizeiinspektion aus seinem Fahrzeug auszusteigen, als eine männliche Person ihn ansprach.