Körperverletzung im Stadtpark St. Ingbert : 32-Jähriger wurde im Stadtpark übel verprügelt

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert Am Samstagabend (3. April) gegen 19.15 Uhr ist ein Mann in der Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert-Mitte hinter dem alten Hallenbad brutal zusammengeschlagen worden. Der 32-Jährige war mit einer Gruppe von fünf jungen Männern zunächst verbal in Streit geraten.

In der Folge versetzte einer der Täter dem Mann einen Schlag gegen den Kopf, so dass dieser zu Boden ging. Im weiteren Verlauf traten vier bis fünf Personen auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Dieser erlitt dabei Verletzungen am Kopf und im Gesicht.