25. Toruismusbörse Börse bot viele Wandertipps für nah und fern

St Ingbert · Am Wochenende fand die 25. Saar-Lor-Lux Tourismusbörse in der Stadthalle St. Ingbert statt. Hier gab es von den Ausstellern Angebote für Wanderurlaube oder Tagesausflüge zu Wasser oder Land, per pedes oder mit Bus und Bahn. Zeitgleich lockte der Biosphärenmarkt Besucher in den Kuppelsaal.

17.03.2024 , 14:32 Uhr

Schon vor der offiziellen Eröffnung der Börse deckten sich die Besucher mit Prospektmaterial für künftige Ausflüge und Urlaube ein. Foto: Cornelia Jung

Von Cornelia Jung