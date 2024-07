Teamchef hielt das Vorgehen der Rennleitung für falsch 24-Stunden-Rennen am Nürburgring – Gericht weist Protest des St. Ingberter Rowe-Teams zurück

Nürburgring · Der Protest des St. Ingberter Rowe-Teams gegen das Ergebnis des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring ist am heutigen Mittwoch vom Berufungsgericht des Deutschen Motorsport-Bundes (DMSB) abgeschmettert worden. Es ist die (vermutlich) letzte Runde in dem spektakulären Rennen.

10.07.2024 , 20:50 Uhr

Foto: IMAGO/Silas Stein