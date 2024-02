Ausbau der E-Mobilität geht weiter 24 Schnelladepunkte im Saarpfalz-Kreis geplant

Damit der Umstieg von Verbrennern auf E-Autos gelingen kann, braucht es die Infrastruktur an entsprechenden Ladesäulen. Hier hat die Bundesregierung 2023 das „Deutschlandnetz“ ins Leben gerufen. Es soll für ein flächendeckendes und nutzerfreundliches Schnellladenetz in Deutschland sorgen und sicherstellen, dass der nächste Schnellladepunkt überall in nur wenigen Minuten zu erreichen ist.