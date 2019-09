Stadtmarketing : Gören und Lausbuben toben durch St. Ingbert

St. Ingbert Zahlreiche Spiele und Stationen laden zum Verweilen am Aktionstag ein, bei dem wie immer der Spaß im Vordergrund steht.

Bereits zum 22. Mal findet am Samstag, 14. September, von 10 bis 16 Uhr der Tag der „Gören und Lausbuben“ in St. Ingbert statt. Nicola Voges vom Deutschen Kinderschutzbund St. Ingbert wird die Veranstaltung um 10 Uhr eröffnen. An insgesamt 21 Spielstationen können die teilnehmenden Kinder spielen, basteln, toben und ihre Geschicklichkeit austesten. Dazu brauchen sie eine Laufkarte, auf deren Rückseite die Symbole der Spielstationen abgebildet sind. An jeder Station, an der das Kind gespielt hat, bekommt es einen Stempel auf das jeweilige Symbol. Hat es an neun Spielen teilgenommen, erhält es am Stand vom Stadtmarketing – gegenüber der Engelbertskirche – ein kleines Erinnerungsgeschenk.