St. Ingbert 200 Aussteller zeigten sich von Freitag bis Sonntag auf der Ingobertusmesse rund ums Rathaus, in der Stadt- und der Ingobertushalle. Die Veranstalter von „Handel & Gewerbe“ schätzen die Besucherzahl auf über 40 000.

Zum 41. Mal öffnete die Ingobertusmesse am Wochenende ihre Tore. Über 200 Aussteller präsentierten auf 15 000 Quadratmeter die unterschiedlichsten Gewerbe und Dienstleistungen aus St. Ingbert und der Umgebung. „Vom Auto bis zur Zirkulationspumpe“, fasste Nico Ganster, der erste Vorsitzende des Vereins Handel & Gewerbe, es bei der offiziellen Eröffnung am Freitagmorgen zusammen. „Wir als Messe sind stolz darauf, dass wir ein Anziehungspunkt sind.“

Das zeitweise regnerische Wetter hielt die Messebesucher nicht ab. Dem Schirmherrn, St. Ingberts neuem Oberbürgermeister Ulli Meyer, wurde passend zu seiner Funktion vom Stadtmarketing ein Schirm mit St. Ingberter Motiven überreicht, und auch alle anderen kamen entsprechend gerüstet in die Biosphärenstadt. Viele kommen bereits seit Jahren her, ein paar Tropfen halten niemanden ab.

Meyer selbst hat die Entstehung der Messe von klein auf mitverfolgen können. Sein Vater war zur ersten Veranstaltung Vorsitzender bei Handel und Gewerbe. „In vierzig Jahren ist die Ingobertusmesse zur größten Messe im Südwesten gewachsen“, sagte er in seiner Rede. „Dank zukunftsorientiertem Denken und der Zusammenarbeit, wie der zwischen Handel & Gewerbe und der Stadt St. Ingbert.“ Gemeinsam wurde die Messe auch eröffnet. Mit Nico Ganster zerschnitt Meyer das Band zur Eröffnung und besuchte im Anschluss die Aussteller in den Hallen und auf dem Außengelände.

Hohe Qualität und Kreativität gehören zu den Markenzeichen der Ingobertusmesse genauso wie die Vorstellung neuer Trends und Produkte. So konnte man sich rund ums Rathaus auf der größten Autoshow des Saarlandes über die erfolgreichsten und neuesten Modelle von über 20 Herstellern informieren. In der Ingobertushalle drehte sich alles rund ums Haus, Renovieren und Bauen. Dachbeläge, Wände, Fenster oder Jalousien, aber auch Kaminöfen und verschiedenste Heizsysteme und alternative Energiegewinnung wie Solartechnik wurden vorgestellt. Im Kuppelsaal des Rathauses wartete der Biosphärenmarkt auf die Besucher. Leckereien aus der Region, von hausgemachter Marmelade über Honig, verschiedene Wurst- und Backwaren hin zu Feinkost und hochprozentigen Bränden.

Wer Fragen zu Versicherungen und Finanzen hatte, fand hier genauso einen Ansprechpartner wie diejenigen, die auf der Suche nach einer neuen Küche waren. Kein Wunsch blieb offen. Wer müde und hungrig vom langen Messespaziergang eine Pause einlegen wollte, konnte dies an einem der vielen Stände mit verschiedenen kulinarischen Angeboten tun, sich ins Messecafé setzen oder eine deftige Mahlzeit im Zelt einnehmen. Dabei war für musikalische Unterhaltung bestens gesorgt. Für musikalische Unterhaltung sorgten am Samstagnachmittag „Hugo and Friends“. Sonntagvormittag ging es zum Frühschoppen mit dem „Musikverein Harmonie Gersheim und später am Tag spielten „MEP Live“ für die Messebesucher.